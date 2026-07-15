Tirador de la Vía Atlixcáyotl pasó 6 meses aterrorizando a Puebla: cronología desde el primer caso hasta la detención
Rafael “N”, señalado como sospechoso de haber disparado contra al menos 10 vehículos, fue detenido tras un tiroteo con autoridades
Paulina Gómez y Mayra Flores / El Sol de Puebla
¿Cómo lograron identificar al tirador de la Vía Atlixcáyotl?
El caso comenzó con un niño herido
Instituciones se deslindan del tirador
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