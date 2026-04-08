Trabajadores de la SSA denuncian la precariedad en la que laboran

Contradice lo que afirman la presidenta Sheinbaum y el titular de Salud, David Kershenobich, acerca de “que dentro del sector salud se atienden todas las demandas laborales”

Bertha Becerra / El Sol de México

Así como Vestuario y Equipo o en su defecto, vales económicos para su adquisición y garantizar así la seguridad e higiene al atender a la ciudadanía.

Aseguraron que “no hay respuesta a las justas demandas que se plantearon tiempo atrás ante las diferentes Unidades Administrativas Centrales de la Secretaría de Salud”.

“Hoy reiteramos que seguimos sin contar con los insumos mínimos necesarios para realizar nuestra labor en favor de la salud de millones de mexicanos”, denunciaron los líderes seccionales del SNTSA.

Y con el voto a mano alzada, acordaron los trabajadores de la salud de gobierno federal, mantener el plantón hasta que los reciban las autoridades respectivas.

Esperan recibir respuestas firmes, concretas e inmediatas a las demandas laborales que presentaron tiempo atrás.