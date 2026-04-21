Tranquilo, educado y callado: así describe el casero de la CDMX que le rentó un cuarto al tirador de Teotihuacán

Julio César vivió tres meses en el número 16 de la Cerrada de Plan de San Luis, en la alcaldía Gustavo A. Madero. / Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de México

Julio César Jasso Ramírez, el tirador de las pirámides de Teotihuacán, Estado de México, llegó en 2018 desde Tlapa de Comonfort, Guerrero, al número 16 de la Cerrada de Plan de San Luis, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para rentar un pequeño cuarto para estudiantes por solo tres meses.

Ulises Toledo, casero del edificio de tres pisos y conformado por varios cuartos para estudiantes provenientes principalmente de otros estados del país que llegaban a estudiar en alguna de las escuelas del Instituto Político Nacional (IPN), narró que Julio César llegó al lugar cuando tendría apenas 19 años.

Lo recuerda como alguien tranquilo, educado, callado y que solo salía a la escuela con su mochila. Aunque Toledo nunca tuvo más información sobre a cuál escuela acudía y en qué carrera, ya que el requisito para renta uno de sus cuartos es ser estudiante o persona sola, y solo se le pide un comprobante de identidad y el pago de su renta.

El casero describió a Julio César como tranquilo, educado y callado. / Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de México

“Cuando él llegó y me preguntó por los cuartos pensé que era español, hablaba de una forma que no es de la Ciudad de México, entonces yo le pregunté ‘¿de dónde eres?’ y ya me dijo que de Guerrero, y ya vi su credencial porque ya se iba a quedar, y ya vi que sí”, narró Ulises.

Ulises explicó que durante el lunes vio en las noticias el ataque que ocurrió en contra de turistas extranjeros en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, pero nunca relacionó a su ex inquilino con el tirador, ya que había pasado muy poco tiempo viviendo en la residencia estudiantil; además, fue ocho años atrás.

Sin embargo, se dio cuenta hasta la noche de ese mismo día, ya que hubo gente que fingía entregar un paquete al residente “Julio César Jasso Ramírez”, nombre que no le sonaba, y que empezó a poner nerviosos a sus inquilinos y a él darle desconfianza.

Desde hace más de ocho año que Julio César no radica en la CDMX. / Foto: Ivonne Rodríguez/ El Sol de México

No obstante, también llegaron policías y personal de investigación de la Fiscalía General de República preguntando por el mismo nombre. Lo que lo obligó a revisar el historial de arriendos, y fue que llegó a los contratos de 2018, donde una credencial del INE de Guerrero, coincidía con el nombre del tirador de Teotihuacán.

También explicó que la mayoría de residentes, al ser de otros estados, recurren a solicitarle comprobantes del domicilio de la casa de estudiantes, ya que se ven en la necesidad de cambiar sus documentos para solicitar becas o empleos. Y quizá esa fue la razón del porqué Julio César tenía su identificación oficial con la dirección donde solo vivió unos pocos meses.

No vive aquí (Julio César). Vivió hace más de ocho años. Después de que se fue jamás volví a saber nada de él. No sabría decirte que hizo en estos ocho año Ulises Toledo

Casero