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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Tranquilo, educado y callado: así describe el casero de la CDMX que le rentó un cuarto al tirador de Teotihuacán

Julio César Jasso Ramírez, identificado como el agresor en la zona arqueológica, sólo vivió tres meses en un pequeño cuarto para estudiantes en la Gustavo A. Madero; llegó del estado de Guerrero

Dana Estrada / El Sol de México

“Sacamos una copia del expediente y se lo dimos a la Fiscalía”, relató Ulises. 

“Los chicos están sacados de onda, porque aparte son solos, solo llegaron aquí para estudiar, y ven a gente y policías que no son de aquí”, explicó Ulises. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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