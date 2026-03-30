Transportistas de pasajeros se manifiestan en Palacio de Gobierno de Campeche

Loa manifestantes pidieron a las autoridades del Gobierno estatal que se regularicen los permisos para poder dar servicio a pasajeros

José Landa / Corresponsal

El caso escaló a la Fiscalía General del Estado (FGE), por el presunto delito de agresión, más lo que resulte, en contra de Uc Tun y los conductores de la “Thu Tiip’i kin”.

Según los que se manifestaron hoy en Palacio de Gobierno, al no haber podido todavía regularizar sus vehículos, se está afectando a 35 familias del municipio de Calkiní.

Adán Nicolás Flores declaró que cuentan con permiso federal de turismo. “Las personas que transportaban cuando fueron retenidos, no eran turistas pero era el servicio redondo. Nos pueden contratar en Calkiní y esperamos y los regresamos”.

“¿Por qué ellos (los de la asociación contraria) pueden circular con placas particulares?”, cuestionó.

Por su parte, la presidenta de la “Jacinto Canek” dijo a Organización Editorial Mexicana (OEM) que fueron atendidos por autoridades estatales pero aún no se ha resuelto.

“El viernes pasado nos cerraron la vía por una cooperativa transporte Thu Tiip’i kin. Entonces se vino a platicar, un diálogo de cordialidad con el gobierno y con la dirección reguladora, el ARTEC, para plasmar esta situación y llegar a buenos términos”.

“Esto no es un proceso rápido. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos que marca la ley”, dijo que les informaron en su reunión.

“Ya contamos con documentación. Sin embargo, pretendemos algo adicional, dar un servicio específico (de transporte de pasajeros), de Calckiní a Campeche y viceversa”, puntualizó.