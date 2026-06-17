Tras acuerdos con la CNTE, Rosa Icela Rodríguez confía en que levanten el plantón del Centro Histórico de CDMX
Mario Delgado, titular de la SEP, reconoció que la única demanda del magisterio que no se ha podido atender es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 por falta de presupuesto
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