Tras acuerdos con la CNTE, Rosa Icela Rodríguez confía en que levanten el plantón del Centro Histórico de CDMX

MÉXICO

Congreso rechaza dichos de Trump sobre México; oposición exige respuesta de Estado y Morena cierra filas

Senadores y diputados de distintos partidos respondieron a las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que los cárteles controlan México. Mientras la oposición llamó a una respuesta institucional para defender la imagen del país, Morena calificó los señalamientos como falsos y una distorsión de la realidad nacional