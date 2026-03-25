Consistirá en la capacitación a maestras y maestros, estudiantes y padres de familia en temas de salud mental.

Rafael García

“Tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria, en algunos lugares y ya lo vamos a hacer general, y en la Educación Media Superior”, dijo durante la conferencia mañanera.

Detalló que consistirá en la capacitación a maestras y maestros, estudiantes y padres de familia en salud mental. Además de en la creación de guías para profesores y estudiantes.

Asimismo, Sheinbaum adelantó que se contratará personal especializado para atender estas situaciones en las escuelas.

Estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación, formación, atención y salud mental para todas las familias

Indicó que esto a fin de que lo que ocurrió en Michoacán sea un hecho aislado y que no se repita, pues tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable.

Recordó también lo ocurrido en septiembre de 2025 en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur, cuando un estudiante mató a otro, por lo que se analizará si existen similitudes en estos casos.