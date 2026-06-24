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Méxicomiércoles, 24 de junio de 2026

Tras criticas de CNTE por mal manejo de recursos, SEP presume avance del 97% en escuelas de Oaxaca

Ha destinado mil 285 millones de pesos, en beneficio de 301 mil 644 estudiantes de Educación Básica y Media Superior de Oaxaca.

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Rafael García

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Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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