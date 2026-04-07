Tras informe del CDE, Sheinbaum afirma que México no está rebasado en búsqueda de desaparecidos

La mandataria reclamó que las autoridades internacionales no reconozcan los “avances que se ha tenido en México sobre este delito”

Montserrat Maldonado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Estado mexicano no está rebasado por el tema de desaparecidos en el país.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reclamó que las autoridades internacionales no reconozcan los “avances que se ha tenido en México sobre este delito”.

Desde Palacio Nacional, la presidenta afirmó que las desapariciones forzadas por orden de una institución ya no ocurren en México como pasó en periodos como la Guerra Sucia.

Si llega a ocurrir por una autoridad debe ser sancionada pero no es una orden de una institución; puede ser un servidor público quien cometa el delito pero no se solapa”

La mandataria comentó que “otra cosa distinta es el tema de la desaparición por grupos de la delincuencia organizada u otras razones que son reportadas como desapariciones, por ejemplo, huir de la violencia familiar”.

Durante su intervención, Sheinbaum aseguró que “a las familias de las personas desaparecidas se les da todo el apoyo, solidaridad y fraternidad para ayudarles a encontrar a sus seres queridos y sancionar a los culpables”.

Sheinbaum Pardo comentó que el gobierno de México está haciendo un esfuerzo para erradicar este delito y encontrar a las personas desaparecidas.

SRE y CNDH muestran su rechazo a la postura del Comité

La dependencia dijo que el CED omitió considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentó el rechazo de estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.