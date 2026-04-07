Eligen temporalmente la presidencia de tres comisiones del INE
Los consejeros elegidos estarán al frente de las comisiones hasta la primera semana de septiembre, fecha en la que entrarán los nuevos miembros del INE
Rafael García
Mientras que la consejera
Estos nuevos presidentes ocuparán el cargo hasta la primera semana de este mes de septiembre, cuando, con los nuevos consejeros electorales entrantes, se puedan repartir nuevamente las Comisiones.
La consejera Carla Humphrey criticó que elegir a estos presidentes por la salida de los tres consejeros que dejan espacios libres “no es lo ideal, no es lo ordinario”.