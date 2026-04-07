Los consejeros elegidos estarán al frente de las comisiones hasta la primera semana de septiembre, fecha en la que entrarán los nuevos miembros del INE

Rafael García

Mientras que la consejera Carla Humphrey será presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2025-2026, tras la salida de Dania Ravel.

Estos nuevos presidentes ocuparán el cargo hasta la primera semana de este mes de septiembre, cuando, con los nuevos consejeros electorales entrantes, se puedan repartir nuevamente las Comisiones.

La consejera Carla Humphrey criticó que elegir a estos presidentes por la salida de los tres consejeros que dejan espacios libres “no es lo ideal, no es lo ordinario”.