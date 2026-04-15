Tren Ligero de Campeche reduce tarifas para facilitar movilidad de la población

Los gobiernos federal y estatal anunciaron la reducción permanente de tarifas en el Tren Ligero de Campeche, de 18 a 12 pesos en tarifa general y de 9 a 6 en preferencial, integrando mejor el servicio con el sistema urbano Ko’ox para facilitar la movilidad de usuarios locales.

José Landa / Corresponsal

Lo anterior fue dado a conocer por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y subalternos del general Oscar David Lozano Águila, director general del tren maya, durante el programa televisivo digital “El martes del jaguar”.

El Tren Ligero se encuentra en “proceso de integración” dentro de la logística de transporte urbano con el nuevo sistema Ko’ox.

La nueva tarifa aplica desde el 14 de abril de 2026 y los usuarios solo tienen que presentar la identificación oficial con la cual acrediten su residencia en el estado.

Ajuste tarifario permanente

También dijo que si algún usuario no cuenta con credencial de elector o licencia de manejo, al momento de subir al Tren Ligero, puede usar como identificación la tarjeta del Ko’ox.

Obras entre gobiernos federal y Estatal

Asimismo, a través de la Comisión de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi) el gobierno estatal complementa con un programa estatal de mejoramiento de vivienda consistente en construcción de una recámara, techo o piso.

La gobernadora también destacó la ampliación y reconstrucción de la carretera federal Escárcega – Villahermosa.