









Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

La obra del tren fue asumida por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes en 2025. / Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com

Una revisión hecha por El Sol de México a los contratos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario da cuenta de que el pasado 25 de marzo, la agencia a cargo de Andrés Lajous adjudicó dos contratos para terminar dichas obras.

El contrato ATTRAPI/031-OP/2026, adjudicado a la empresa ASCH, S.A. DE C.V. por un monto de 60.4 millones de pesos, es para construir las pasarelas de acceso a las estaciones Cueyamil, en el municipio de Tultitlán; y Teyahualco, en el municipio de Tultepec.

Además, con el contrato ATTRAPI/032-OP/2026 adjudicado a la empresa González Soto y Asociados S.A. de C.V., por 44.5 millones de pesos, es para construir la pasarela de acceso a la estación Prado Sur, en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

Ambos contratos fueron adjudicados por la agencia el pasado 25 de marzo, y de acuerdo con los expedientes de contratación, las obras iniciaron el 28 de marzo de 2026, con un horizonte se obra de 150 días naturales, es decir, un lapso de alrededor de cinco meses, por lo que su construcción quedaría lista a finales de agosto.

De acuerdo con los anexos técnicos de ambos contratos, la ARTF asegura que las estaciones ya están concluidas, pero no sus accesos, ya que actualmente están en construcción, a cargo de la Defensa, las pasarelas de acceso a la estación 1 Cueyamil; pasarela poniente, en el municipio de Tultitlán; estación 2 Los Agaves; pasarela oriente, en el municipio de Tultitlán; estación 3 Teyahualco; pasarela poniente, en el municipio de Tultepec; estación 4 Prado Sur; pasarela poniente, en el municipio de Tultitlán; estación 5 Nextlalpan; pasarela oriente, en el municipio de Tultepec; y estación 6 Xaltocan; pasarela oriente, en el Municipio de Nextlalpan.

Asimismo, a cargo de la ARTF se adjudicaron las obras de acceso a la estación 1 Cueyamil; lado oriente, municipio Tultitlán; estación 3 Teyahualco; lado oriente, municipio Tultepec; y estación 4 Prado Sur; lado oriente, municipio Tultitlán, las cuales se retrasaron porque durante la construcción del Tren México-AIFA “se suscitaron un sinnúmero de problemáticas que impidieron disponer de los terrenos donde se estructurarían las pasarelas de acceso a las estaciones”.

En el caso del acceso oriente a la estación Cueyamil el retraso se debió a afectaciones para el poblado Buenavista de Tultitlán; en la estación Teyahualco por afectaciones a la población de Santiago Teyahualco; y en la estación Prado Sur, por afectaciones al poblado de San Pablo de las Salinas.

Esta línea ferroviaria que conectará la Ciudad de México desde la terminal ferroviaria de Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles comenzó su construcción en 2021, a cargo de la empresa Ferrocarriles Suburbanos de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin embargo, a principios de 2025, dicha obra fue asumida por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; y se tenía prevista su inauguración para el 28 de marzo de este año, antes de Semana Santa.

La fecha prevista para la inauguración pasó y el 31 de marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que había un retraso en la inauguración de dicho ramal ferroviario, debido a la falta de certificaciones en materia de seguridad. Por su parte el domingo 12 de abril, el director de la ARTF, Andrés Lajous, publicó en sus redes sociales un video asegurando que dicha línea ferroviaria está “a días de abrir su servicio al público”.

Por otra parte, la misma Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario publicó en marzo las licitaciones LO-09-D00-009D00999-N-33-2026 y IO-09-D00-009D00999-N-28-2026 para los servicios de implementación de los equipos de peaje en las estaciones, así como para la asistencia técnica especializada para desarrollo, seguimiento y aseguramiento de la calidad de sistemas tecnológicos de peaje y procesos ferroviarios de interoperabilidad.

Se trata de los servicios necesarios para la instalación, implementación y operación de los equipos para el cobro de pasajes de tren, incluyendo medios de pago, validadores, torniquetes, puertas o mecanismos de entrada y salida a las estaciones, suministro y entrega de instalación de máquinas de venta y recargas de las tarjetas para el acceso al servicio de los trenes, etcétera.