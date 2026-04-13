elsoldemexico
Méxicolunes, 13 de abril de 2026

Torniquetes, máquinas de venta y recarga de tarjetas: los pendientes del Tren México-AIFA

Esta línea ferroviaria que conectará a la CDMX desde la terminal ferroviaria de Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles comenzó su construcción en 2021

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

El Tren México-AIFA, cuya inauguración se aplazó “unos días más”, tiene pendientes obras como las pasarelas de acceso a tres de las estaciones, así como la instalación de torniquetes o puertas de entrada a las mismas.

No obstante, los contratos ATTRAPI/031-OP/2026 y ATTRAPI/032-OP/2026 para los accesos a las estaciones antes mencionadas, prevén un tiempo de construcción de 150 días naturales, por lo que su conclusión estaría lista para el mes de agosto.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / A la búsqueda de la salud perdida 

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El regreso de la operadora Atlantis

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / Turismo y ciudades Patrimonio de la Humanidad

image
Federico Döring

Sensibilidad de cuarta

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES