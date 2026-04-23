Tren Suburbano desde Lechería al AIFA: precios del viaje completo y entre estaciones intermedias

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que durante después del primer mes del tramo Lechería-AIFA el precio se actualizará

Ali Rodríguez / El Sol de México

Así que si consideras usar el Tren Suburbano para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe ángeles, te contamos cuál es el precio de traslado y la ruta que tendrá.

¿Cuáles serán los precios del Tren Suburbano?

Por el momento quedan de la siguiente manera:

¿Se podrá utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada?

Es importante recordar que dicha tarjeta permite a los usuarios del transporte público de la Ciudad de México hacer uso de las diversas rutas y unidades con un solo método de pago.

Sin embargo, mientra el sistema se actualiza se puede seguir utilizando la Tarjeta del Tren Suburbano, que tiene un costo de 18 pesos.

¿Cuáles son las rutas del Tren Suburbano?

La Línea 1 del Tren suburbano conecta a Buenavista con Cuautitlán, pero en la estación Lechería se podrá trasbordar hacia la Línea que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Línea 1: Buenavista - Cuautitlán

A partir de la inauguración de la Línea 2, los usuarios podrán transportarse desde la estación Lechería hacia el AIFA.

Línea 2: Ruta Lechería-AIFA