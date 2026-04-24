Tribunal de Oaxaca inhabilita a exfuncionarios de Alejandro Murat por contrato irregular del Citybus

Un tribunal administrativo de Oaxaca sancionó a tres exfuncionarios del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas superiores a 53 millones de pesos por abuso de funciones en la contratación irregular de un sistema de cobro para el Citybus.

Luis Ramírez / Corresponsal

La sentencia también descartó que existiera sustento legal en convenios con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para justificar la firma del contrato.

Como resultado de lo anterior, el tribunal impuso las siguientes sanciones:

A Nassar Piñeyro, inhabilitación por 20 años y multa por 26.7 millones de pesos; a Camacho Núñez, inhabilitación por 15 años y sanción por 21.3 millones de pesos, mientras que a Guzmán Uvence lo inhabilitó por 10 años e impuso una multa por 5.3 millones de pesos.

En conjunto, las sanciones económicas ascienden a más de 53.4 millones de pesos.

La resolución establece que las sanciones deberán notificarse a los implicados y registrarse ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, así como ante la Secretaría de Finanzas estatal.

El fallo aún no es definitivo, ya que puede ser impugnado ante la Sala Superior del propio tribunal o en instancias federales.

El caso se originó a partir de una queja presentada en junio de 2023 por el área jurídica de la Secretaría de Movilidad. El expediente fue integrado por la Secretaría de Honestidad del gobierno estatal.

Nassar Piñeyro dejó el cargo el 5 de marzo de 2021, tras presentar su renuncia durante la administración de Alejandro Murat Hinojosa, actual senador de la República por Morena.