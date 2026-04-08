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Méxicomiércoles, 8 de abril de 2026

Tribunal Electoral batea amparo de Salinas Pliego para bajar spot de TV de Morena

Salinas Pliego denunció calumnias en su contra por parte de Morena y de Luisa María Alcalde por el uso de su voz para la narración del spot

Rafael García

“La actuación del Juez Civil es una invasión a la esfera competencial del INE en materia de administración de tiempos en radio y televisión, la cual incluye las facultades para ordenar la suspensión del material pautado”, señala.

Además de que Morena y Luisa María Alcalde Luján no tienen la obligación de acatar esta sentencia por parte de un Juez Civil.

El 27 de febrero Salinas Pliego denunció calumnias en su contra por parte de Morena y de Luisa María Alcalde Luján por el uso de su voz para la narración del spot, así como por haber autorizado el contenido y la orden de transmisión. 

El 3 de marzo la Comisión de Quejas del INE negó suspender el spot televisivo al considerar que el promocional se encuentra dentro de los márgenes de la libertad de expresión.

El 4 de marzo, Ricardo Benjamín Salinas Pliego presentó un escrito ante el Poder Judicial de la Ciudad de México solicitando medidas cautelares en contra del referido promocional, las cuales concedió un Juez Civil.

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