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Méxicojueves, 16 de abril de 2026

Tribunal Electoral ordena quitar sanción a activista denunciado por exabogada de El Chapo

El pleito legal inició cuando el activista la llamó narcoabogada, por lo que denunció violencia política contra las mujeres en razón de género

Rafael García

Entre las sanciones a Miguel Meza se encuentran pedir disculpas públicas, eliminar sus publicaciones e inscribir al activista en el padrón de violentadores.

Hoy, la Sala Regional de Guadalajara determinó que llamar “narcoabogada” a la actual jueza penal no es violencia política de género. Señaló que estaba ejerciendo su libertad de expresión.

También que Miguel Meza estaba defendiendo la democracia y la independencia judicial.

De igual manera, se resolvió que este término estuvo inspirado en un documental, en el que se le llama de la misma manera a hombres y mujeres.

El Tribunal indicó que lo que dijo el activista sobre que la elección judicial debe estar apartada del crimen organizado no asevera que ella es narcotraficante, sino que defiende narcotraficantes, que es distinto.

Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).

Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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