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Méxicosábado, 11 de abril de 2026

Tribunal Electoral rechaza demandas de aspirantes inconformes con concurso para Consejerías del INE

Las demandas son de aspirantes que fueron rechazados por motivos que van desde presentar una credencial para votar vencida, un título profesional irregular y hasta haber sido dirigente partidista

Rafael García

Por ejemplo, en uno de los casos el CTE notificó oportunamente a un aspirante de inconsistencias en la documentación, sin embargo, este no lo atendió a tiempo y no corrigió la documentación, por lo que le fue negada la demanda.

En otra, el demandante presentó una credencial para votar vencida, por lo que su demanda fue desechada.

De igual manera, la Sala Superior desechó una demanda de un aspirante que presentó su título profesional con irregularidades, pues no contaba con lo necesario para verificar que fue certificado por el Estado.

Otro caso fue el de un posible dirigente partidista, quien incumplió con el requisito de no serlo.

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