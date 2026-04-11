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Méxicosábado, 11 de abril de 2026

UABJO instala Colegio Electoral para renovar rectoría; fijan elección en mayo de 2026

El órgano universitario aprobó por unanimidad la integración de esta comisión, conformada por 10 consejeros universitarios

Luis Ramírez / Corresponsal

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