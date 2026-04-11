UABJO instala Colegio Electoral para renovar rectoría; fijan elección en mayo de 2026











Ciudad de Mexico , 11 de abril de 2026 Ver más periódicos

La legislación universitaria, señala que este órgano es responsable de preparar, vigilar y desarrollar todo el proceso electoral. / Foto: Cortesía UABJO

Oaxaca, Oax.- El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca designó e instaló al Colegio Electoral encargado de conducir el proceso de renovación de la rectoría para el periodo 2026-2030, con lo que se abre una fase clave en la sucesión universitaria.

Durante una sesión extraordinaria realizada en la Facultad de Bellas Artes, el órgano universitario aprobó por unanimidad la integración de esta comisión, conformada por 10 consejeros universitarios: cuatro docentes, cuatro estudiantes y dos trabajadores administrativos. El secretario general de la institución funge como fedatario.

El Colegio Electoral quedó presidido por el doctor Enrique Mayoral Guzmán, mientras que el secretario fedatario es el maestro Abraham Martínez Hermes. Entre los consejeros del sector académico se encuentran Luis Abel Solano Santiago, Talía Bernabé Morales y Araceli Mariscal Méndez; en el sector estudiantil, Laila Martínez Santiago, Josué Iván Cruz Barrita, Juan José Pérez Jacinto y Jairo Neftalí Soriano Antonio; y por el sector de trabajadores, Miriam Lisette Aragón Zárate y Didier Flores Vázquez.

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De acuerdo con la legislación universitaria, este órgano es responsable de preparar, vigilar y desarrollar todo el proceso electoral, lo que incluye la emisión de la convocatoria, el registro de aspirantes, la organización de la consulta a la comunidad universitaria y la validación de los resultados.

En su primera sesión de trabajo, el Colegio Electoral estableció como domicilio oficial el Ex Convento de San José, en la ciudad de Oaxaca, donde se encuentra la Facultad de Bellas Artes y fijó el 13 de mayo de 2026 como la fecha para la elección de la persona que encabezará la rectoría.

La integración de este órgano representa un paso previo indispensable para la renovación de la rectoría. Si bien no constituye por sí misma el arranque formal del proceso electoral —que se concreta con la emisión de la convocatoria—, en términos operativos marca el inicio de la fase organizativa y activa los mecanismos internos que conducirán la elección.

El Colegio Electoral quedó presidido por el doctor Enrique Mayoral Guzmán, mientras que el secretario fedatario es el maestro Abraham Martínez Hermes. / Foto: Cortesía UABJO

Tras su conformación, surgieron cuestionamientos en torno a algunos de sus integrantes. Uno de los casos es el de Luis Abel Solano Santiago, consejero académico, quien enfrenta un proceso judicial por el delito de violencia familiar, según documentos judiciales, lo que ha generado críticas dentro de la comunidad universitaria sobre su inclusión en el órgano electoral.

Asimismo, la designación de perfiles vinculados a la estructura interna de la universidad ha generado señalamientos sobre posibles conflictos de interés, aunque hasta el momento la institución no ha informado sobre algún mecanismo para revisar estas observaciones.

El proceso de renovación de la rectoría de la UABJO ocurre en un ambiente de disputas internas y señalamientos recurrentes sobre la transparencia en los procesos electorales universitarios, lo que ha colocado la integración del Colegio Electoral como un punto de atención para distintos sectores de la comunidad.