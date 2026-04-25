UAM dará “pase preferencial” a estudiantes sobresalientes del Conalep y Bachilleres

Solo alumnos de 10 planteles del Conalep podrán utilizar este beneficio por calificación

Rafael García

Estos no son pases directos, sino por calificación durante el bachillerato, dependiendo de la carrera a la que los estudiantes quieran ingresar.

Según la convocatoria, los alumnos del Conalep que quieran utilizar este pase, deberán contar con el promedio mínimo requerido según la licenciatura que elijan.

Además, deberán concluir el bachillerato en seis semestres continuos e ininterrumpidos. De igual manera, no deberán haber cursado modalidades distintas al sistema escolarizado.

Bachilleres, va por su segundo año consecutivo

Mientras que, en el caso del Colegio de Bachilleres, es el segundo año consecutivo que se abre esta modalidad.

Los alumnos que podrán participar serán aquellos que hayan estudiado en el Colbach, en el plantel que va del 1 al 20.

Estos podrán ingresar a cualquiera de las 75 licenciaturas que se imparten en los planteles Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.

Mencionó que el Colbach es uno de los subsistemas educativos de nivel medio superior más importantes del área metropolitana.

Explicó que 24 por ciento de las personas egresadas de licenciatura en la UAM provienen de esta institución, lo que respalda la importancia de consolidar alianzas.