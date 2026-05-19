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Méxicomartes, 19 de mayo de 2026

UAM Xochimilco pide información a SRE sobre docente posiblemente secuestrada por fuerzas israelíes

La profesora participaba en una misión humanitaria con la Global Sumud Flotilla, con destino a Gaza

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Rafael García

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Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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