Méxicomartes, 19 de mayo de 2026
UAM Xochimilco pide información a SRE sobre docente posiblemente secuestrada por fuerzas israelíes
La profesora participaba en una misión humanitaria con la Global Sumud Flotilla, con destino a Gaza
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