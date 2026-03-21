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Méxicosábado, 21 de marzo de 2026

Ucrania trabaja con México para llevar a Kiev una estatua en honor a Benito Juárez

Este sábado se cumplen 220 años del natalicio del Benemérito de las Américas. De llegar el monumento será el número 102 que Juárez tenga en todo el mundo,

Roxana González

En entrevista telefónica explicó que el impacto de Juárez trascendió las fronteras mexicanas debido a su defensa firme de la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras y la consolidación de un Estado laico y moderno.

Estados Unidos es el país con mayor presencia del ex presidente oaxaqueño, con nueve monumentos, réplicas y estatuas. Una de ellas es la que se localiza en el Bryant Park de Nueva York.

De acuerdo con la información de la Cancillería, la estatua, hecha en bronce, fue donada —como la mayoría de los monumentos a Juárez que hay en el mundo—, en el año 2004 por el gobierno de Oaxaca.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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