UIF descarta irregularidades en empresas ligadas al cuñado de López Obrador

La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que no detectó operaciones sospechosas en Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Una investigación realizada por el diario El Universal señala que las empresas de Müller fueron formadas con socios vinculados al presunto lavado de casi 50 millones de dólares.

Tras la publicación, diputados del PAN solicitaron formalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar estas empresas familiares, calificando el hecho como un posible esquema de corrupción.

La UIF subrayó que su revisión se realizó conforme a sus atribuciones legales y bajo estrictas normas de confidencialidad y secreto bancario.

Además, recordó que mantiene un monitoreo permanente del sistema financiero mediante reportes de instituciones bancarias y avisos de actividades vulnerables.