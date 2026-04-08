UIF nunca ha congelado cuentas que no estén vinculadas con lavado de dinero, asegura Sheinbaum

Sheinbaum defendió el papel de la UIF en el combate al lavado de dinero y destacó que la inmovilización de cuentas es una medida preventiva avalada por la SCjN

Pablo Rodríguez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nunca ha congelado una cuenta que no esté vinculada con lavado de dinero.

El lunes, el Pleno de la Suprema Corte avaló que la UIF pueda congelar cuentas cuando haya indicios de lavado de dinero u otro delito.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la UIF actúa en casos relacionados con corrupción, delincuencia organizada y delitos de cuello blanco, siguiendo la pista de los recursos ilícitos.

Subrayó que esta unidad nunca ha inmovilizado cuentas de personas o empresas sin indicios de participación en operaciones ilegales.

En ese sentido, explicó que, si la UIF detecta presunto lavado de dinero, puede inmovilizar cuentas como medida preventiva. Las personas afectadas conservan su derecho a impugnar la decisión ante el Poder Judicial..

La titular del ejecutivo destacó que, en lo que va de la administración, se han inmovilizado alrededor de cinco mil millones de pesos vinculados a actividades ilícitas.

“Se han congelado desde que llevamos en la administración. Bueno, inmovilizado alrededor de cinco mil millones de pesos. Nadie se ha quejado” expresó Claudia Sheinbaum.

Insistió en que ningún empresario debe temer acciones arbitrarias, ya que todas las medidas se realizan conforme a la ley y sin motivaciones políticas.

El lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la denominada “lista de bloqueados” de la UIF como una herramienta preventiva para frenar el flujo de recursos ilícitos.

El máximo tribunal precisó que el bloqueo de cuentas no constituye una sanción penal, sino una medida administrativa que debe contar con justificación, derecho de audiencia y controles para evitar abusos.

La Corte también enfatizó que estas acciones no sustituyen las funciones del Ministerio Público, sino que forman parte de mecanismos preventivos para combatir delitos financieros y proteger la integridad del sistema económico nacional.