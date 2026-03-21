Últimos cargas con ayuda humanitaria desde Quintana Roo parten hacia Cuba

Dos veleros pertenecientes a la delegación mexicana del convoy Nuestra América salieron desde Isla Mujeres con 30 toneladas de alimentos, medicamentos, entre otros artículos

EFE

Los activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años, tenían programada su partida inicialmente durante la tarde del viernes, pero tuvieron que aplazarla debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Se prevé que el convoy, con activistas de diferentes nacionalidades, arribe a Cuba el lunes 23 de marzo.

Entre las ONG que participan, está la flotilla Global Sumud que en 2005 llevó ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En total, el convoy transporta alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

La misión forma parte de una iniciativa de solidaridad impulsada por organizaciones civiles que busca entregar ayuda humanitaria en medio de la profundización del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y se suma a otros esfuerzos recientes de apoyo a Cuba desde México, en un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana.