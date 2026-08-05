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Méxicomiércoles, 5 de agosto de 2026

UNAM auditará a Territorium Life SAPI, la empresa que aplicó el examen de admisión a licenciatura por línea

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión al proceso de contratación con la empresa

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Rafael García

UNAM REPETIRA EXAMEN A ASPIRANTES cortesia unam (2)
Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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