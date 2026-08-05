UNAM auditará a Territorium Life SAPI, la empresa que aplicó el examen de admisión a licenciatura por línea
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión al proceso de contratación con la empresa
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