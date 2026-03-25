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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

UNAM creará Licenciatura en Química Cosmética Industrial para diseño de productos cosméticos 

Esta carrera, que es la 134 de la Máxima Casa de Estudios, estará disponible en la FES Cuautitlán y se proyectan 20 alumnos en la primera generación

Rafael García

Se trata de la carrera número 134 que impartirá la Máxima Casa de Estudios, y se proyecta que la primera generación esté conformada por 20 alumnas y alumnos.

Según el dictamen de la Comisión de Trabajo Académico, será de ingreso directo y se impartirá en el sistema escolarizado, en la modalidad presencial.

Tendrá una duración de nueve semestres, con un total de 57 asignaturas y 380 créditos.

Además de ser el quinto productor mundial, después de Estados Unidos, China, Brasil y Alemania.

El proyecto de creación indica también que el valor del mercado mexicano de este sector alcanzó 17.2 millones de dólares en 2023, aportando 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto manufacturero. 

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