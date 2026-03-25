UNAM creará Licenciatura en Química Cosmética Industrial para diseño de productos cosméticos 

Esta carrera, que es la 134 de la Máxima Casa de Estudios, estará disponible en la FES Cuautitlán y se proyectan 20 alumnos en la primera generación

Rafael García

Se trata de la carrera número 134 que impartirá la Máxima Casa de Estudios, y se proyecta que la primera generación esté conformada por 20 alumnas y alumnos.

Según el dictamen de la Comisión de Trabajo Académico, será de ingreso directo y se impartirá en el sistema escolarizado, en la modalidad presencial.

Tendrá una duración de nueve semestres, con un total de 57 asignaturas y 380 créditos.

Además de ser el quinto productor mundial, después de Estados Unidos, China, Brasil y Alemania.

El proyecto de creación indica también que el valor del mercado mexicano de este sector alcanzó 17.2 millones de dólares en 2023, aportando 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto manufacturero.