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Méxicoviernes, 31 de julio de 2026

UNAM realizará examen de control presencial a aspirantes admitidos a licenciatura tras irregularidades

Para el examen de control también se incluirán a todos los aspirantes que obtuvieron un número igual o mayor a los aciertos requeridos para cada carrera, pero no fueron admitidos

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Rafael García

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Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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