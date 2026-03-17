UNAM inaugura foro de análisis para reforma universitaria vigente hasta 2050

La reforma universitaria es un proceso que inició el año pasado con iniciativas sobre los técnicos académicos y elección de la Junta de Gobierno

Rafael García

La reforma universitaria es un proceso que inició el año pasado con iniciativas sobre los técnicos académicos y elección de la Junta de Gobierno.

Así como sobre los dispositivos de participación, la actualización del marco normativo vigente, y la articulación entre bachillerato, licenciatura y posgrado.

Además de la difusión de la cultura en la era digital, “entre otros asuntos insoslayables para la vida comunitaria”.

“Esto con el objetivo de emprender un proceso de transformación participativo e informado a la altura de los desafíos que enfrenta la educación superior en México y a nivel global”, dijo el rector de esta casa de estudios.

Leonardo Lomelí señaló que la construcción de esta reforma universitaria debe ser inclusiva, democrática, diversa, gradual y prospectiva.

El rector de la UNAM agregó también que debe ser integral, pertinente y ha de abarcar los ámbitos institucional académico y jurídico administrativo.