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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

UNAM inaugura foro de análisis para reforma universitaria vigente hasta 2050

La reforma universitaria es un proceso que inició el año pasado con iniciativas sobre los técnicos académicos y elección de la Junta de Gobierno

Rafael García

La reforma universitaria es un proceso que inició el año pasado con iniciativas sobre los técnicos académicos y elección de la Junta de Gobierno.

Así como sobre los dispositivos de participación, la actualización del marco normativo vigente, y la articulación entre bachilleratolicenciatura y posgrado.

Además de la difusión de la cultura en la era digital, “entre otros asuntos insoslayables para la vida comunitaria”.

“Esto con el objetivo de emprender un proceso de transformación participativo e informado a la altura de los desafíos que enfrenta la educación superior en México y a nivel global”, dijo el rector de esta casa de estudios.

Leonardo Lomelí señaló que la construcción de esta reforma universitaria debe ser inclusiva, democrática, diversa, gradual y prospectiva.

El rector de la UNAM agregó también que debe ser integral, pertinente y ha de abarcar los ámbitos institucional académico y jurídico administrativo.

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