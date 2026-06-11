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Méxicojueves, 11 de junio de 2026

Unos se van de fiesta, otros no dejan de trabajar: las dos caras del Mundial en CDMX

Aficionados dejaron para después sus compromisos o pagaron 400 pesos para vivir la experiencia del Mundial, mientras trabajadores se encargan de mantener limpia la sede de de la fiesta

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Ariadna Lobo, Atzayacatl Cabrera y Roxana González / El Sol de México

AICM
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se instaló una pantalla gigante para ver el partido inaugural del Mundial. - Foto: Nadya Murillo / El Sol de México
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En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se instaló una pantalla gigante para ver el partido inaugural del Mundial. - Foto: Nadya Murillo / El Sol de México
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En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pasajeros aprovecharon el día de descanso decretado por el Gobierno - Foto: Nadya Murillo / El Sol de México
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En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pasajeros aprovecharon el día de descanso decretado por el Gobierno - Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

Asistentes al fan fest de Campo Marte no vieron manifestación

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Deportivo Hermanos Galeana
En el Deportivo Hermanos Galeana se organizó un fan fest. - Foto: Laura Lovera / El Sol de México
Fan fest Hermanos Galeana
Aficionados asistieron al Fan Fest organizado en el Deportivo Hermanos Galeana. - Foto: Laura Lovera / El Sol de México
Marcha en Zacatecas
Fan fest Hermanos Galeana
Aficionados asistieron al Fan Fest organizado en el Deportivo Hermanos Galeana. - Foto: Laura Lovera / El Sol de México
Fan fest Hermanos Galeana
Aficionados asistieron al Fan Fest organizado en el Deportivo Hermanos Galeana. - Foto: Laura Lovera / El Sol de México
Fan fest Hermanos Galeana
Aficionados asistieron al Fan Fest organizado en el Deportivo Hermanos Galeana. - Foto: Laura Lovera / El Sol de México
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