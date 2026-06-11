Unos se van de fiesta, otros no dejan de trabajar: las dos caras del Mundial en CDMX

Reporteros Sin Fronteras condenó el homicidio de Luis Ángel López Valdez en Poza Rica y exigió una investigación que priorice su labor periodística; es el segundo comunicador asesinado en esa ciudad en lo que va del año
El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones de hasta 150 milímetros en el sureste mexicano y temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Baja California y Sonora.Provocan lluvias, vientos, oleajes en ambos litorales; prevalecen altas temperaturas: SMN
Héctor Contreras Mercader presentó su renuncia como director del SAT de Quintana Roo luego de la controversia generada por su asistencia a un partido de las finales de la NBA en Nueva York. La directora de Recaudación en Benito Juárez, Marcela Ramos Islas, asumió temporalmente la dirección
Alrededor de tres mil asistentes asistieron a la Concha Acústica de Campeche para ver la retransmisión pública del partido inaugural del Mundial de la FIFA 2026, respetando el reglamento que regula estos eventos no comerciales.
AI denunció confrontaciones entre civiles y policías en Ciudad de México durante las protestas por la inauguración del Mundial 2026, y pidió respeto a los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica.