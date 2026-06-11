Unos se van de fiesta, otros no dejan de trabajar: las dos caras del Mundial en CDMX

MÉXICO

Renuncia titular del SAT de Quintana Roo tras polémica por asistencia VIP a juego de la NBA en Nueva York

Héctor Contreras Mercader presentó su renuncia como director del SAT de Quintana Roo luego de la controversia generada por su asistencia a un partido de las finales de la NBA en Nueva York. La directora de Recaudación en Benito Juárez, Marcela Ramos Islas, asumió temporalmente la dirección