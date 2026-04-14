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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Valle Monroy, quien ayudó a crear la reforma electoral, niega conflicto de interés para ocupar Consejería del INE

Bernardo Valle Monroy obtuvo uno de los dos puntajes más altos en el examen de conocimientos para participar por una Consejería del INE, con 99 aciertos de 100

Rafael García

Detalló que su participación para la reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se limitó a dar su opinión jurídica.

Señaló que, incluso, existen facultades legales para que las autoridades electorales puedan presentar iniciativas de ley.

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