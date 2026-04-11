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Méxicosábado, 11 de abril de 2026

Van 2 muertes y 102 casos relacionados con temporada de calor en primer trimestre de 2026 

La mayoría de casos se han presentado en Jalisco, Morelos y Oaxaca; mientras que las dos muertes ocurrieron en Quintana Roo y Baja California

Montserrat Maldonado

De los 112 casos registrados en la presente temporada de calor, 51 fueron por deshidratación, 51 por golpes de calor y 10 por quemaduras

Jalisco, Oaxaca y Sonora son las entidades con mayor número de casos de deshidratación mientras que a la lista se suma Morelos al hablar de golpes de calor. 

Hasta el momento, solamente se han registrado dos defunciones por calor: una en el estado de Quintana Roo y otra en Baja California

Las enfermedades relacionadas con el calor incluyen:

Entre los signos de alarma por enfermedades de calor destacan: 

Por ello es necesario la aplicación de protector solar, uso de gorras, sombreros, evitar estar en espacios cerrados con poca ventilación y evitar exponerse al sol, sobre todo de las 11:00 a las 15:00 horas.

Impacto a la salud por el frío 

Sin embargo, las autoridades también señalan los casos de daños a la salud por el frío. 

Las muertes por la temporada de frío suman un total de ocho en los estados de Nuevo León, Chiapas, Veracruz y Chihuahua. 

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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