Van 2 muertes y 102 casos relacionados con temporada de calor en primer trimestre de 2026
La mayoría de casos se han presentado en Jalisco, Morelos y Oaxaca; mientras que las dos muertes ocurrieron en Quintana Roo y Baja California
Montserrat Maldonado
De los 112 casos registrados en la presente temporada de calor, 51 fueron por deshidratación, 51 por golpes de calor y 10 por quemaduras.
Jalisco, Oaxaca y Sonora son las entidades con mayor número de casos de deshidratación mientras que a la lista se suma Morelos al hablar de golpes de calor.
Hasta el momento, solamente se han registrado dos defunciones por calor: una en el estado de Quintana Roo y otra en Baja California.
Las enfermedades relacionadas con el calor incluyen:
Entre los signos de alarma por enfermedades de calor destacan:
Por ello es necesario la aplicación de protector solar, uso de gorras, sombreros, evitar estar en espacios cerrados con poca ventilación y evitar exponerse al sol, sobre todo de las 11:00 a las 15:00 horas.
Impacto a la salud por el frío
Sin embargo, las autoridades también señalan los casos de daños a la salud por el frío.
Las muertes por la temporada de frío suman un total de ocho en los estados de Nuevo León, Chiapas, Veracruz y Chihuahua.
Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.