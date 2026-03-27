Van 500 aspirantes inscritos a consejerías electorales: Monreal; niega dados cargados

Los aspirantes serán evaluados del 30 de marzo al 17 de abril por el Comité Técnico de Evaluación que se integró este viernes por acuerdo de la Jucopo.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

En entrevista colectiva con medios de comunicación, Monreal Ávila adelantó que con esa cantidad de personas, el Comité Técnico de Evaluación que revisará sus perfiles tendrá una amplia carga de trabajo.

“¿Vienen dardos cargados?”, le cuestionó la prensa.

“No, no va a ver nada de eso (...) Recuerden que de los 500 que se han inscrito más porque hoy se concluye a las seis de la tarde el proceso de inscripción”, dijo.

La convocatoria para el registro de aspirantes se abrió el pasado 23 de marzo y concluye este 27 de marzo a las 18:00 horas.

Asimismo, este viernes quedó instalado por acuerdo de la Jucopo el Comité Técnico de Evaluación, integrado por tres miembros honoríficos de la Cámara de Diputados y dos integrantes más, propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Todos los aspirantes serán evaluados por el Comité del 30 de marzo al 17 de abril. El órgano colegiado evaluará los requisitos constitucionales para ocupar consejerías electorales.

Como parte de la evaluación el 6 de abril se aplicará en la Cámara de Diputados un examen de conocimientos constitucionales, jurídicos, electorales, de géneros, derechos humanos entre otros rubros.

“De los 500 tienen que seleccionar quintetas, es decir, cinco para cada posición, cuidando la paridad. Entonces va a haber cinco de cada posición, cinco, y de ahí se va a seleccionar uno”, explicó Monreal.