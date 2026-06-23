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Méxicomartes, 23 de junio de 2026

Van tres aspirantes de la 4T por la coordinación estatal de Colima, un estado marcado por la inseguridad

Las morenistas Rosa María Bayardo y Griselda Valencia junto con el petista Joel Padilla se encaminan por el estado controlado por la Cuarta Transformación desde 2021

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Registro de aspirantes MORENA. NADYA (19)
Atzayacatl Cabrera
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