Van tres aspirantes de la 4T por la coordinación estatal de Colima, un estado marcado por la inseguridad
Las morenistas Rosa María Bayardo y Griselda Valencia junto con el petista Joel Padilla se encaminan por el estado controlado por la Cuarta Transformación desde 2021
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