El consulado mexicano extendió rutas de evacuación y números de servicio de emergencia para los fans mexicanos que asistan al evento gratuito

Wendy Vega / El Sol de México

Estas recomendaciones buscan salvaguardar la integridad de las personas mexicanas en el país extranjero, así como facilitar su salida en caso de emergencia ante un accidente o situación de riesgo.

La Embajada desplegó un croquis de servicio para localizar las salidas de emergencia, rutas alternas y un número de servicio con el recinto diplomático en caso de emergencia.

Para las y los ARMY que no puedan acudir al concierto gratuito, la plataforma de streaming Netflix pasará el evento completamente en vivo.