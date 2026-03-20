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Méxicoviernes, 20 de marzo de 2026

¿Vas al concierto de BTS? Embajada mexicana emite recomendaciones para las ARMY en Corea

El consulado mexicano extendió rutas de evacuación y números de servicio de emergencia para los fans mexicanos que asistan al evento gratuito

Wendy Vega / El Sol de México

Estas recomendaciones buscan salvaguardar la integridad de las personas mexicanas en el país extranjero, así como facilitar su salida en caso de emergencia ante un accidente o situación de riesgo.

La Embajada desplegó un croquis de servicio para localizar las salidas de emergencia, rutas alternas y un número de servicio con el recinto diplomático en caso de emergencia.

Para las y los ARMY que no puedan acudir al concierto gratuito, la plataforma de streaming Netflix pasará el evento completamente en vivo.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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