Velasco da por amarrada alianza Morena-PVEM para 2027, pero admite posibles rupturas estatales

El líder de los senadores verde-ecologistas asegura que la llegada de Citlalli Hernández a la coordinación de alianzas garantiza la coalición entre su partido con Morena y el PT; abre la puerta a candidaturas definidas por encuestas y no descarta excepciones locales

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Es una mujer joven, pero con experiencia, capacidad y un perfil conciliador que privilegia los consensos”, señaló.

“Esperamos que haya acuerdos para ir en alianza en todos los estados. Ese es el propósito. Si en algún caso no se logra, existe la posibilidad de competir por separado”, indicó.

El legislador enfatizó que el PVEM no busca posiciones específicas, sino que se respete el método de selección de candidaturas mediante encuestas.

“Si no, respaldaremos a quien resulte ganador. Estamos dispuestos a sujetarnos a ese método”, explicó.

“Creemos que hay condiciones para ir juntos en todas las gubernaturas. En San Luis Potosí todavía no hay una definición y confiamos en que se pueda construir un acuerdo”, dijo.

Finalmente, reiteró que el PVEM confía en que sus perfiles son competitivos y que, bajo el esquema de encuestas, podrían encabezar candidaturas en diversas entidades.