El líder de los senadores del Verde reveló los perfiles que propondrá su partido para competir en encuestas por 17 gubernaturas; exige piso parejo en la alianza y lanza advertencia en San Luis Potosí

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Lo que nosotros hemos pedido es que se permita que nuestras candidatas y candidatos participen en la encuesta y que se respeten los resultados”, subrayó.

El senador dio a conocer una lista de aspirantes del PVEM que buscarán posicionarse en sus estados para ser considerados en los procesos internos de definición de candidaturas:

Velasco destacó que varios de estos perfiles cuentan con trayectoria electoral y presencia territorial, y reiteró que el objetivo del Verde es competir con candidaturas propias dentro de la alianza oficialista.

Sin embargo, dejó claro que el partido no aceptará ser desplazado en entidades donde considera tener fuerza competitiva, particularmente en San Luis Potosí.

“Si no se puede concretar la alianza, iríamos solos”, advirtió.

Recordó que el PVEM ha ganado elecciones en esa entidad sin coalición, tanto en 2021 como en 2024 en el Senado, por lo que insistió en que lo “deseable” es ir en alianza, pero encabezando la candidatura.

“Imagínate tú: nosotros vamos a apoyar en la mayoría de las gubernaturas a Morena y en la única que nosotros encabezamos, que no nos apoyen”, reclamó.

“Simplemente que haya una relación de respeto y que los acuerdos sean parejos”, puntualizó.

Velasco también reconoció tensiones recientes dentro de la coalición, especialmente tras la falta de acuerdos en la reforma electoral anterior, pero aseguró que la relación con Morena se mantiene estable.

“Sí, ya se sanaron las heridas, estamos bien”, concluyó.