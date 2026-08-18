Venden a Alimentación para el Bienestar frijol de mala calidad y que tarda mucho en cocerse
Comercial Gutiérrez de Durango, S.A. de C.V., y Alianza Semillera del Guadiana, S.P.R. de R.L. de C.V. recibieron al menos 59 contratos por más de 119 millones de pesos
Últimas notas:
- Venden a Alimentación para el Bienestar frijol de mala calidad y que tarda mucho en cocerse
- CRT asume atribuciones fuera de la ley con lineamiento de los derechos de las audiencias: diputado Monraz
- Monreal rechaza proteger a Alejandro Moreno frente al desafuero; PRI ve inocencia y PAN no mete las manos