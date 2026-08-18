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Méxicomartes, 18 de agosto de 2026

Venden a Alimentación para el Bienestar frijol de mala calidad y que tarda mucho en cocerse

Comercial Gutiérrez de Durango, S.A. de C.V., y Alianza Semillera del Guadiana, S.P.R. de R.L. de C.V. recibieron al menos 59 contratos por más de 119 millones de pesos

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

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