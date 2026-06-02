elsoldemexico
Méxicomartes, 2 de junio de 2026

Viajeros reportan que AICM no les revisa antecedentes de vacunación

El secretario de Salud David Kershenobich dijo, el 26 de mayo, que los aeropuertos internacionales del país tendrían filtros sanitarios con motivo del Mundial

Síguenos en:whatsappgoogle

Montserrat Maldonado

Pasillos y Andadores Aeropuerto AICM (48)
ñdskfdjf
CORTESIA X @CLARA BRUGADAM
1066932_Neblina AICM_web
pag25 nota1
93afc09d3c5df322c47470752552ba6d0e699738
AFP__20260507__B27G2NQ__v1__HighRes__SwitzerlandUnHealthHantavirus

Sin vacunas, pero con pruebas ETS 

AICM
Personal de salud de la Ciudad de México solo están aplicando pruebas de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).  - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México
AICM
Personal de salud de la Ciudad de México solo están aplicando pruebas de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).  - Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México
1069636_Tlaxcala Vacunación vs Sarampión_web
Montserrat Sanchez Maldonado
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / El gran problema del que nadie quiere hablar

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Aeroméxico salva huelga

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Las palabras y los hechos

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Soberanía no es impunidad

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES