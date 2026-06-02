Viajeros reportan que AICM no les revisa antecedentes de vacunación

La gobernadora Marina del Pilar presentó la estrategia “Baja California es para ti”, una campaña que busca fortalecer la identidad turística del estado a través de sus comunidades, tradiciones, gastronomía y riqueza natural
Integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados, organizaciones civiles y la senadora priista Paloma Sánchez argumentan que la crisis de violencia, desapariciones y afectaciones económicas ha impedido el funcionamiento regular de las instituciones del estado
La Sección 22 de la CNTE en Oaxaca realiza bloqueos en plazas comerciales durante el Hot Sale 2026, manteniendo un paro indefinido para exigir al gobierno federal soluciones a sus demandas laborales y educativas