Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico logran acuerdo reparatorio, dice FGR

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, señaló que 145 personas recibieron el pago de la reparación del daño

Ariadna Lobo

Asimismo, indicó que los procesos en contra del maquinista, conductor y jefe de despacho continúan por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

“Hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, por lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal”, dijo Godoy en un mensaje a medios.

Dicho acuerdo reparatorio se realizó en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con el Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de la República.

Los delitos de ataques a vías de comunicación, uso ilícito de atribuciones y servicio indebido del servicio público fueron descartados luego de que se hicieron los peritajes en materia de arquitectura, ingeniería civil, seguridad industrial.