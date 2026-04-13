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Méxicolunes, 13 de abril de 2026

FGR da “carpetazo” a investigación contra la Luz del Mundo; víctimas acusan impunidad hacia líderes religiosos

Mujeres que culparon de abuso sexual a Naasón Joaquín García lograron llevar el caso ante un juez, quien evaluará si se revierte el cierre de la indagatoria contra la iglesia

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

En Estados Unidos, García fue condenado en 2022 a 16 años y ocho meses de prisión tras declararse culpable de abusos sexuales contra menores.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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