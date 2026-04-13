









Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

La Luz del Mundo es una iglesia cristiana de origen mexicano, fundada en Guadalajara en 1926. / Foto: Fernando Carranza / Cuartoscuro.com

Víctimas de abuso sexual por parte de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, lamentaron que la Fiscalía General de la República (FGR) haya dado “carpetazo” a la investigación que se seguía contra el grupo religioso por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero, explotación sexual y pornografía infantil.

A pesar de las pruebas aportadas a la FGR, entre las cuales se encuentran testimonios de varias víctimas de abuso sexual, “la Fiscalía pretende cerrar el asunto, mantener la impunidad a los líderes de la Luz del Mundo y permitir que sigan traficando personas, varias de ellas menores de edad, y lavando dinero en México”, se lee en un comunicado publicado en las redes sociales de Sóchil Martin, una de las denunciantes.

Tanto Sóchil Martin como Sharim Guzmán, cuyos testimonios fueron clave para que Naasón Joaquín fuera condenado en Estados Unidos por abuso sexual contra menores, impugnaron la decisión de la FGR de no ejercer la acción penal y anunciaron que el próximo 16 de abril se celebrará una audiencia en la que el juez de control Juan José Rodríguez Velarde determinará si revierte o valida la decisión de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la FGR.

La Luz del Mundo es una iglesia cristiana de origen mexicano, fundada en Guadalajara en 1926, con presencia internacional. Su estructura es fuertemente jerárquica y gira en torno a la figura de su líder, Naasón Joaquín García, considerado por sus fieles como “apóstol de Jesucristo”.

Además, en septiembre de 2025 la fiscalía federal de Nueva York lo acusó junto con otros integrantes de la iglesia de delincuencia organizado, trata sexual, explotación infantil y delitos financieros, al señalar que la estructura religiosa fue usada durante años para abusar de mujeres, niñas y niños.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, presentó denuncias desde 2020 por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y transferencias a paraísos fiscales, además de advertir compras de lujo y movimientos financieros inusuales.

Este lunes, el diario español El País reportó que la FGR cerró la investigación abierta desde 2019, pese a que incluía señalamientos por abuso sexual infantil, trata de personas y enriquecimiento ilícito.

Según Martin y Guzmán, entre los denunciados que la FGR intenta proteger están Israel Zamora, exsenador del Partido Verde y Morena; su padre, Rogelio Zamora Barradas, y Nicolás Menchaca, ambos obispos y operadores de la red de trata, lavado de dinero y protección política.

Las denunciantes también mencionan a Emmanuel Reyes Carmona, senador en funciones de Morena y operador político de la iglesia, así como a Hamlet García Almaguer, exdiputado de Morena y quien “aspiraba a ser titular de la FGR y ha logrado que su organización delincuencial obtenga puestos en el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo”.