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Méxicolunes, 17 de agosto de 2026

Vinculan a proceso a exvocero del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González

Seguirá su juicio en libertad con medidas cautelares

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José Landa / Corresponsal

campeche FGE
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