Vinculan a proceso a exvocero del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González

Méxicolunes, 17 de agosto de 2026Vinculan a proceso a exvocero del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa GonzálezSeguirá su juicio en libertad con medidas cautelaresFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:José Landa / CorresponsalEx GobernadorCampecheProceso LegalNOTAS RELACIONADASMÉXICOMorena es el más sancionado por afiliaciones indebidasMÉXICOGerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, deja prisión de Nueva YorkMÉXICOMagistrada Mónica Soto renuncia al TEPJFMás NoticiasLOCALEl BioParc El Encanto, en Mazatlán, se prepara para su aperturaEl nuevo atractivo sustentable y de clase mundial abrirá sus puertas en octubre; la primera fase del proyecto registra un avance del 90%LOCALFamilias buscadoras denuncian cancelación de reunión con autoridades federalesLuz de Esperanza advierte que la suspensión frena el reconocimiento de las familias como grupo prioritario y vulnerableMÉXICOLotería lanza billete para conmemorar el Día Nacional de las AbejasLas meliponas son nativas de México; ya se busca la Identificación Geográfica de su miel, como su reconocimiento oficial de origenMÉXICOMagistrada Mónica Soto renuncia al TEPJFTras presentar hoy su renuncia ante el Senado de la República luego de 10 años en la Sala Superior, Soto señaló que dejará la vida electoral y jurisdiccional tras 30 añosMÉXICOVinculan a proceso a cinco hombres señalados de ser integrantes del grupo élite de Los Deltas del CJNGEllos fueron detenidos en dos operativos realizados por fuerzas federales en ZapopanMÉXICOArticulo 19 advierte sobre estigmatización y violencia digital contra periodistas en listas exhibidas por AlcaldeLa organización puntualizó que la Consejería Jurídica de la Presidencia no tiene atribuciones legales para monitorear la opinión y la conversación pública en líneaMÉXICOHay consenso de todos los partidos para que Raúl Bolaños presida San Lázaro: MonrealSerá la primera vez que un diputado del Partido Verde llegue a la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara de DiputadosMÉXICOUNAM inicia clases sin alumnos de primer ingreso; son 50 mil estudiantes menosMientras más de 200 mil estudiantes iniciaron clases, decenas de 40 directivos de Facultades están en el Palacio de los Deportes con los aspirantes que realizan el examen control.MÉXICOCasi 100 autoridades participaron en consulta indígena en NayaritSe trataron justicia, territorio, medio ambiente, derechos de las mujeres, la niñez y la juventudMÉXICOBuscan adelantar el levantamiento de la veda de camarón en NayaritAdvierte que esperar hasta la fecha prevista podría hacer que el camarón migre al mar abierto por factores como la fase lunar y la bajada de los niveles de aguaLO+VISTO1FINANZASTiendas 3B prueba eliminar pagos con tarjetas para reducir costos operativos 2GOSSIPFallece a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Triunfos robados 3”3GOSSIPRosalía se disculpa por su opinión de Picasso y “separar al artista de su obra”COLUMNASRoberto RockRetrato Hereje / El rastro de la visa perdida de “Andy”Hiroshi TakahashiEl Espectador / Piden investigar cobros relacionados con la obtención de plazas en CFEFrancisco MadridConsultorio turístico / Lecciones turísticasAurelien GuilabertPulso CDMX / ¿Dónde están?LO+RECIENTEMÉXICORegistro de línea: guía para recuperar tu número si lo cancelan por no vincularlo al CURPMÉXICOPAN critica presencia de legisladores en “lista fascista” exhibida por Luisa María AlcaldeMÉXICOMéxico exige acuerdos, escucha e institucionalidad: Kenia López en informe legislativoMÉXICOIA, el nuevo reto en las relaciones laboralesNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESSolución a la quitadera de visas PatricioCARTONESEl golpe a visa Osvaldo