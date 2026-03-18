Violencia desbordada en Juchitán: atacan a balazos a familia

El sector empresarial demanda intervención federal ante más de 30 homicidios registrados en la zona de lIstmo de Tehuantepec durente 2026

Luis Ramírez / Corresponsal

En medio de una serie de homicidios recientes, el sector empresarial advirtió que la situación ha rebasado los límites y pidió la intervención inmediata de fuerzas federales.

Versiones locales señalan que los agresores buscaban a un hombre presuntamente vinculado con la venta de drogas, quien no se encontraba en el sitio al momento del ataque. Las autoridades no han confirmado esta información.

Contexto de violencia sostenida en Juchitán

A estos hechos se suman otros homicidios recientes en distintas zonas del municipio, algunos relacionados de manera preliminar con disputas criminales y presunto cobro de piso, sin que hasta el momento exista confirmación oficial por parte de la Fiscalía estatal.

Registros hemerográficos refieren que en lo que va de 2026 se han documentado más de 30 homicidios en Juchitán, uno de los municipios más relevantes del Istmo.

Reclamo del sector empresarial

Ante este escenario, el Grupo Empresarial y Comercial del Istmo advirtió que la violencia ha rebasado los límites tolerables y exigió la intervención inmediata de fuerzas federales.

En un pronunciamiento público, el sector señaló que la inseguridad no solo afecta a las familias, sino que también impacta en la economía local y en el entorno social, especialmente en la niñez.

“Exigimos la intervención permanente de las fuerzas federales, en particular de la Defensa y la Marina, para restablecer el orden y la gobernabilidad”, indicaron.

El organismo también llamó a la ciudadanía a no normalizar la violencia y a mantener una exigencia colectiva por condiciones de seguridad.

Hasta el momento, autoridades estatales no han informado sobre personas detenidas por los hechos más recientes, mientras continúan las investigaciones.

La situación en Juchitán se ha recrudecido en medio de la disputa de grupos delictivos y el despliegue de operativos que no han logrado contener la incidencia de ataques armados.