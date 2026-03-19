elsoldemexico
Méxicojueves, 19 de marzo de 2026

Violencia desploma economía en Juchitán; caen inversiones y cierran negocios

El sector empresarial advierte que la violencia ha comenzado a afectar a la población más vulnerable; niñas y niños han sido testigos de hechos delictivos en entornos escolares

Luis Ramírez / Corresponsal

El sector empresarial sostiene que la situación compromete la viabilidad económica y social del municipio, considerado un punto clave para proyectos de desarrollo en el sur del país, incluido el Corredor Interoceánico.

Advirtieron que la crisis de inseguridad no solo afecta la actividad productiva, sino que también debilita el tejido social y genera un clima de incertidumbre en toda la población.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Nuevo aviso del Comando Norte

image
COMEXI

China hacia 2030: XV Plan Quinquenal

image
HR Ratings

Volatilidad en el precio del petróleo y sus implicaciones en las finanzas públicas del Gobierno Federal

image
Pedro Peñaloza

La venganza

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES