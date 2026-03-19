Violencia desploma economía en Juchitán; caen inversiones y cierran negocios

El sector empresarial advierte que la violencia ha comenzado a afectar a la población más vulnerable; niñas y niños han sido testigos de hechos delictivos en entornos escolares

Luis Ramírez / Corresponsal

El sector empresarial sostiene que la situación compromete la viabilidad económica y social del municipio, considerado un punto clave para proyectos de desarrollo en el sur del país, incluido el Corredor Interoceánico.

Advirtieron que la crisis de inseguridad no solo afecta la actividad productiva, sino que también debilita el tejido social y genera un clima de incertidumbre en toda la población.