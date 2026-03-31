Violencia obstétrica y discriminación, los obstáculos en el embarazo de hombres trans

Las personas transgénero enfrentan discriminación basada en su identidad de género y violaciones a sus derechos humanos, como el de la salud

Montserrat Maldonado

Ese fue el caso de Adrián, un joven de 25 años a quien el personal de salud en Monterrey, Nuevo León, siempre lo llamó e identificó con un nombre y un género que no es el suyo.

Al enfrentarse a esos tratos, decidió ahorrar durante su embarazo para no tener el parto en el sistema público y poder pagar una institución privada con la esperanza de ahí recibir un mejor trato.

En el día del nacimiento de su hijo, Adrián, quien en ese momento habló de la disforia de género en la parte del pecho, fue presionado para amamantar al bebé.

Falta capacitación del personal médico

En México, esta violencia afecta a aproximadamente una de cada mujeres que reciben atención durante el parto, según datos del INEGI.

De acuerdo con Rodríguez Martínez, en México el personal de salud lamentablemente no está lo suficientemente informado como para trabajar con una perspectiva de género y de derechos de las personas trans.

Discriminación durante la paternidad

Y es que, aunque el bebé de Adrián ya tiene casi dos años, aún enfrenta discriminación en el ejercicio de su paternidad.

“Ahorita vamos a centros de salud, por las vacunas de Oli y siempre las enfermeras o doctoras me confunden como si fuera la mamá por el hecho de que pues tengo ciertos aspectos todavía afeminados porque gesté”, dijo.

Por ello, la académica de la UNAM señala como una actividad urgente, necesaria e indispensable, capacitaciones al personal de salud para eliminar este tipo de discriminación.

“No necesitamos tener un porcentaje alto de víctimas para actuar y respetar los derechos humanos de esa población”, destacó.

Para Adrián, aunque aún lucha por el reconocimiento de su nombre y de su género, hasta ahora su gran recompensa es que su hijo lo vea como su papá.