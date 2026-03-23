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Méxicolunes, 23 de marzo de 2026

Yucatán recibe a la Copa del Mundo de la FIFA y se declara lista para atender a visitantes

La combinación del trofeo y la pirámide de Chichén Itzá fue presentada como una imagen poderosa que sirve como un puente entre la historia ancestral maya y la identidad contemporánea de México

Sergio Ángeles / El Sol de México

Durante el evento, Díaz Mena subrayó que Yucatán se encuentra preparado para recibir visitantes de todo el mundo, destacando la hospitalidad de su gente, la riqueza de su gastronomía y el valor de sus raíces culturales.

Con este acto, Yucatán no solo abre sus puertas al turismo global, sino que también se coloca en el escaparate internacional, utilizando el deporte como vehículo de promoción y las figuras del fútbol como embajadores de su riqueza cultural.

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