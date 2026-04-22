Yucatán reforzará seguridad en zonas arqueológicas como Chichen Itzá tras tiroteo en Teotihuacán
El gobernador Joaquín Díaz Mena dijo que su administración se coordinará con el INAH de cara al evento de la Semana Yucatán en México 2026
Juan Luis Ramos / El Sol de México
Teotihuacán, en el Estado de México, es la segunda zona arqueológica más visitada a nivel nacional, con casi 1.8 millones de turistas nacionales y extranjeros al cierre de 2025.
Díaz Mena indicó que, junto con el INAH, se analizará la posibilidad de colocar marcos de seguridad en los accesos de Chichen Itzá, Uxmal y otras zonas arqueológicas del estado, para la detección de armas.
“Tenemos que proteger todo lo posible a los turistas que visitan el país, porque acciones como este suceso (el ocurrido el lunes en Teotihuacán) definitivamente afectan al país”, apuntó.
Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.