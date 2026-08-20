Yucatán se prepara para un simulacro inédito: el 19 de septiembre será por sismo

Méxicojueves, 20 de agosto de 2026Yucatán se prepara para un simulacro inédito: el 19 de septiembre será por sismoLa decisión cobra especial relevancia en Yucatán luego de una serie de movimientos telúricos registrados y percibidos en la región durante este añoHéctor Moreno / CorresponsalYucatánSimulacro19 de septiembreMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESSin respuesta RubénCARTONESTestigo bien protegido Osvaldo