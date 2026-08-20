Méxicojueves, 20 de agosto de 2026

Yucatán se prepara para un simulacro inédito: el 19 de septiembre será por sismo

La decisión cobra especial relevancia en Yucatán luego de una serie de movimientos telúricos registrados y percibidos en la región durante este año

Héctor Moreno / Corresponsal

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