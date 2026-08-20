Zacatecas encabeza casos de gusano barrenador; van 4 en humanos en el estado

Méxicojueves, 20 de agosto de 2026Zacatecas encabeza casos de gusano barrenador; van 4 en humanos en el estadoDestaca la salida de Chihuahua del top 10 de estados con más casos, luego de la liberación de más de 17 millones de moscas, una estrategia para frenar la plagaGustavo Sanchez BenitezANÁLISISGusano barrenador: un reto para la soberanía sanitariagusano barrenadorGanaderíaZacatecasMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis