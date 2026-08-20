Méxicojueves, 20 de agosto de 2026

Zacatecas encabeza casos de gusano barrenador; van 4 en humanos en el estado

Destaca la salida de Chihuahua del top 10 de estados con más casos, luego de la liberación de más de 17 millones de moscas, una estrategia para frenar la plaga

Gustavo Sanchez Benitez

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ANÁLISIS

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