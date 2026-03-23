Agentes del ICE se despliegan en aeropuertos de EU que siguen con retrasos masivos

El aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado de EU, pidió a los pasajeros que llegaran al menos 4 horas antes de la salida de sus vuelos

Reuters y AFP

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que había comenzado a desplegar a cientos de agentes del ICE para ayudar en la seguridad de los aeropuertos que se enfrentan a importantes problemas de personal.

Según informaron fuentes oficiales a Reuters, se estaban desplegando agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional en 14 aeropuertos, entre ellos los de Atlanta, el JFK de Nueva York, Cleveland, Pittsburgh, Phoenix y Fort Myers.

Por otra parte, el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta -el más transitado de Estados Unidos- pidió a los pasajeros que llegaran al menos cuatro horas antes de la salida de sus vuelos el lunes.

En redes sociales, los usuarios han compartido de videos de las kilométricas filas que están haciendo para poder abordar los vuelos.

Tom Homan, zar fronterizo de Trump, señaló a CNN que los agentes del ICE no realizarán trabajos para los que no estén capacitados.

No veo a agentes de ICE revisando máquinas de rayos X, porque no están entrenados para eso

En cambio, los agentes ayudarán “donde puedan proveer seguridad extra”, como monitoreando las salidas.

¿Qué está sucediendo en los aeropuertos de EU?

Más de 300 empleados han renunciado desde el 14 de febrero, de acuerdo con el DHS. Según medios estadounidenses, las ausencias no programadas se han duplicado.

Algunos agentes optaron por tomar un segundo empleo o dependiente de donaciones, según miembros de los sindicatos. Varios aeropuertos importantes recolectan tarjetas de regalo y abastecen despensas de alimentos para el personal de la TSA.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el domingo que cree que la situación “empeorará” en los próximos días.

“A medida que empeora, creo que eso presiona al Congreso para que llegue a una resolución”, afirmó Duffy en ABC.

Los demócratas en el Congreso se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS hasta que se apliquen cambios de la manera en que el ICE lleva a cabo redadas contra migrantes, después de que surgieran en redes sociales varios videos de enfrentamientos violentos.

Los demócratas han exigido patrullajes reducidos, la prohibición de usar máscaras para los efectivos del ICE y el requisito de que los agentes obtengan una orden judicial antes de entrar en propiedad privada.