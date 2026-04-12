Agentes y fiscales ingresan al ente electoral de Perú tras retrasos en inicio de la votación

En la capital peruana Lima no se instalaron 211 mesas de sufragio por lo que la fiscalía busca “evitar vulneraciones de los derechos de los ciudadanos”

AFP y EFE

Cumplido el plazo, no se abrieron 211 mesas de sufragio en la capital.

En 15 locales de votación “no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual tuvo impacto en 63 mil 300” electores, dijo Piero Corvetto, jefe de la ONPE.

La Fiscalía indicó que estas diligencias buscan “evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto”, en X.

El Jurado Nacional de Elecciones también prolongó en una hora el cierre de las urnas, hasta las 18:00 locales (17:00 hora México).