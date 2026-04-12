elsoldemexico
Mundodomingo, 12 de abril de 2026

Agentes y fiscales ingresan al ente electoral de Perú tras retrasos en inicio de la votación

En la capital peruana Lima no se instalaron 211 mesas de sufragio por lo que la fiscalía busca “evitar vulneraciones de los derechos de los ciudadanos”

AFP y EFE

Cumplido el plazo, no se abrieron 211 mesas de sufragio en la capital.

En 15 locales de votación “no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual tuvo impacto en 63 mil 300” electores, dijo Piero Corvetto, jefe de la ONPE.

La Fiscalía indicó que estas diligencias buscan “evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto”, en X.

El Jurado Nacional de Elecciones también prolongó en una hora el cierre de las urnas, hasta las 18:00 locales (17:00 hora México).

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (III)

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / ‘Ni que perfumaras tanto…’

image
Flor María Yáñez Álvarez

Hacia una cultura de paz

image
Maritza Félix

Las canchas de la vida

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES