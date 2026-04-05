Al menos 17 muertos en Irán tras nuevos ataques de EU e Israel

Trece de las víctimas fallecieron en un bombardeo sobre dos viviendas en la ciudad Ghal’eh Mir, en el distrito de Baharestan

EFE

La ofensiva afectó también a la Universidad Sharif, donde la destrucción de instalaciones energéticas paralizó la red eléctrica en el noreste de la capital, según Fars.

En paralelo, reportes de la agencia Tasnim documentaron daños en la mezquita universitaria, con imágenes que muestran techos colapsados y cristales rotos en el interior del recinto religioso.

Las autoridades de la república islámica no han ofrecido un balance oficial de muertos desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Tel Aviv y Washington, cuando situó la cifra en mil 230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, ha reportado más de tres mil 400 fallecidos, entre ellos más de mil 500 civiles.